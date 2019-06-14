Российские волейболисты обыграли Польшу и возглавили таблицу Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Польши в предварительном раунде Лиги наций. Встреча состоялась в Иране и завершилась со счетом 3-1 (24:26, 25:20, 25:22, 25:19).
Сборная России возглавляет турнирную таблицу Лиги наций. Команда в семи матчах потерпела одно поражение. На счету сборной 17 очков. Также в проходную пятерку попадают Бразилия, Иран, Италия и Франция.
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