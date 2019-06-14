Румынское антидопинговое агентство скрывало положительные пробы спортсменов

Работники Румынского антидопингового агентства (ANAD) скрывали положительные пробы спортсменов. Лаборатория в Бухаресте скрыла анализы как минимум трех атлетов.
Такие данные опубликовало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Указания по сокрытию давала президент организации Елена Выжьялэ и гендиректор Валентина Александреску.
Лаборатория сфальсифицировала пробы тяжелоатлета Габриэла Сынкрэяна, а также борцов Елены Скарлатеску и Сузаны Сейкариу. После перепроверки тесты показали положительный результат на запрещенные вещества.
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