Румынское антидопинговое агентство скрывало положительные пробы спортсменов

Работники Румынского антидопингового агентства (ANAD) скрывали положительные пробы спортсменов. Лаборатория в Бухаресте скрыла анализы как минимум трех атлетов.



Кровавый допинг: новый скандал со спортивными стимуляторами / Новости от 10.03.2019 08:07

Такие данные опубликовало Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Указания по сокрытию давала президент организации Елена Выжьялэ и гендиректор Валентина Александреску.

Лаборатория сфальсифицировала пробы тяжелоатлета Габриэла Сынкрэяна, а также борцов Елены Скарлатеску и Сузаны Сейкариу. После перепроверки тесты показали положительный результат на запрещенные вещества.

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