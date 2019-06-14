Пенальти в матче с Испанией вместо Дзюбы должен был бить Игнашевич

Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о чемпионате мира-2018. Самым ярким моментом форвард назвал пенальти в 1/8 финала против Испании. Нападающий забил гол с 11-мтерового в основное время.
Дзюба рассказал, что пенальти должен был бить не он, а защитник Сергей Игнашевич.
"Но он сказал: «Иди, бей». Посмотрел на всех, они говорят: «Давай, давай». Можно сказать, что вся карьера прошла перед глазами", - заявил Дзюба в мини-фильме о чемпионате мира.
Нападающий "Зенита" заявил, что не мог отказать партнерам и поэтому пошел бить пенальти. Дзюба признался, что ему было очень приятно забить гол на "Лужниках" при поддержке всей страны.
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