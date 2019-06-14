Футболист Рязанцев на презентации в "Торпедо" угостил болельщиков пирожками

13 июня состоялась презентация новичков московского "Торпедо", а также главного тренера Сергея Игнашевича. Перед началом мероприятия защитник Александр Рязанцев угостил болельщиков пирожками.



ОЛИМП-Первенство ФНЛ 2018-2019. 28-й тур. Химки - Зенит-2 (2:0). Рязанцев. 86' (Пенальти)

Рязанцев в 2012 году попал в курьезную историю с пирожками. Будучи игроком "Рубина", он отказался давать интервью журналистам. В микст-зоне футболист проходил мимо представителей СМИ и ел пирожок. "Извините, пирожки", - сказал футболист.

В следующем сезоне "Торпедо" сыграет в ФНЛ.

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