Майк Тайсон заявил, что жена изменила ему с Брэдом Питтом

Легендарный боксер Майк Тайсон выпустил автобиографию, в которой в том числе рассказал и о личной жизни. Спортсмен сообщил, что бросил свою жену Робин Гивенс из-за постоянных измен.



Майк Тайсон - До Того Как Стал Известен!

Тайсон утверждает, что все началось со случая с Брэдом Питтом. Боксер застал жену в постели с актером, а тот "умолял не бить его". Тайсон несмотря на измену хотел сохранить брак, но это ему не удалось. В феврале 1989 года Тайсон и Гивенс развелись.

После развода Гивенс обвинила Тайсона в домашнем насилии и отсудила у боксера часть состояния. Жена боксера уже заявила, что никогда не была в постели с Питтом.

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