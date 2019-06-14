"Реал" подписал японца, которого называют "новым Месси"

Мадридский "Реал" объявил о подписании нападающего сборной Японии Такефуси Кубо. Контракт с 18-летним игроком рассчитан до 2023 года.
С 2011 по 2015 год Кубо занимался в академии "Барселоны" и там получил прозвище "новый Месси" за сходство со стилем игры аргентинца. Позже вернулся в Японию, где выступал за ФК "Токио".
За японские команды провел 36 матчей, в которых забил 7 мячей. 9 июня Кубо дебютировал в составе сборной Японии. Футболист также попал в заявку команды на Кубок Америки-2019.
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