"Ростов" продлил контракт с Романом Еременко

"Ростов" продлил контракт с футболистом Романом Еременко. Новое соглашение между клубом и полузащитником рассчитано до 2023 года.
Еременко ранее выступал за итальянский "Удинезе", киевское "Динамо", "Рубин", и ЦСКА. В 2016 году футболист сдал положительную допинг-пробу и был дисквалифицирован на два года.
В 2018 году он вернулся в футбол, подписав контракт со "Спартаком". Провел за команду 7 матчей, а во второй половине сезона играл за "Ростов".
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