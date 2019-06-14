Футболисты "Ростова" вышли из отпуска

Футболисты "Ростова" 14 июня вышли из отпуска. Команда собралась на собственной базе, где начала подготовку к новому сезону. Первая часть занятий пройдет в Ростове-на-Дону, вторая - в Австрии.

В первом матче нового сезона "Ростов" сыграет с "Оренбургом" в рамках РПЛ. Игра состоится 14 июля на "Ростов-Арене".

В прошлом сезоне "Ростов" занял девятое место в чемпионате. Команда отстала от еврокубковой зоны на пять очков.

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