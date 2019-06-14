Портал transfermarkt обнулил стоимость Кокорина и Мамаева

Авторитетный портал transfermarkt.de обнулил стоимость футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба получили сроки за участие в двух драках в центре Москвы. Выйти на свободу нападающий "Зенита" должен в декабре этого года, полузащитник "Краснодара" на месяц раньше.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Максимальная стоимость Кокорина по мнению transfermark составляла 18 млн евро в 2014 году. Летом 2018 года контракт футболиста стоил 11 млн, в декабре 2018 года - 8,5 млн, в феврале 2019 - 7,5 млн. Сегодня трансферная стоимость была обнулена.

Подобная динамика и у Мамаева. Летом 2016 года его стоимость оценивалась в 12,5 млн евро, в декабре 2018 года - 5 млн, в феврале 2019 года - 4 млн, а сегодня составляет 0.

Напомним, Мамаев и Кокорин в октябре 2018 года приняли участие в двух драках, в результате чего пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. С 10 октября они находятся в СИЗО. В течение двух недель футболисты должны быть переведены в колонию общего режима.

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