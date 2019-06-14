Японцы поддержали фигуристку Медведеву после угроз неизвестного

Японские болельщики устроили флеш-моб в поддержку российской фигуристки Евгении Медведевой. Ранее неизвестный передал ей записку, в которой призвал "убираться из страны".
Сообщение для Медведевой было передано во время одного из ледовых шоу в Японии. В тексте записки говорилось следующее: "Дьявол, убирайся из Японии! Никто не хочет видеть твое лицо. Уезжай обратно в Россию! Никто не любит тебя здесь. Уходи из фигурного катания".
После этого японские болельщики организовали акцию в Instagram. Они разместили множество рисунков и фотографий фигуристки с хэштегом JapanLoveEvgenia.
Фото: instagram.com
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