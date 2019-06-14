Ласицкене: "удивлена" попытками главы ВФЛА запугать меня

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене ответила главе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину, который ранее заявил, что спортсменка может лишиться нейтрального статуса из-за критики в адрес организации. Лидер женских соревнований по прыжкам в высоту выступила с жесткой позицией после того, как ВФЛА не был восстановлен в своем статусе.



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Спортсменка ранее заявила, что руководители ВФЛА не сделали ничего, чтобы российские легкоатлеты смогли выступать под собственным флагом. Из-за допингового скандала с 2015 года россияне подают заявки в Международную федерацию легкой атлетики (IAAF) и выступают в нейтральном статусе.

"Удивлена (на самом деле нет) попытками господина Шляхтина запугать меня. Шикарная фантазия на тему того, что у меня могут отозвать нейтральный статус, так как я не поддерживаю действия главы ВФЛА (видимо, особенно я должна поддержать главное дело его команды - "дело Лысенко", - написала Ласицкене в Instagram.

Ранее сообщалось, что руководители ВФЛА подозреваются в подлоге документов по допинг-пробам прыгуна Даниила Лысенко. В октябре 2018 года он был временно отстранен за пропуск нескольких допинг-тестов.

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