Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовал очередной пресс-релиз рейтинга национальных сборных. Команда России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге, набрав 1436 очков. В июне россияне разгромили сборную Сан-Марино (9:0) и победили Кипр (1:0).



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Лидирует в рейтинге сборная Бельгии (1746). В июне команда обыграла Казахстан (3:0) и Шотландию (3:0).

Также в первой десятке сборные Франции (1718) Бразилии (1681), Англии (1652), Португалии (1631), Хорватии (1625), Испании (1617), Уругвая (1615), Швейцарии (1605) и Дании (1589).

При составлении рейтинга ФИФА учитывается результат каждого матча, а также важность игры и сила соперника. Например, официальные матчи дают больше очков в рейтинг, чем товарищеские, а поединки финальных раундов чемпионатов мира и Европы больше очков, чем отборочные.

Кроме того, команда может получить больше очков за победу над более рейтинговым соперником. Например, Россия заработает в рейтинг больше баллов за победу над Бельгией, которая лидирует в рейтинге, чем за победу над Сан-Марино.

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