Нурмагомедов признался, что ему не нужен реванш с Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в реванше против ирландца Конора Макгрегора. В октябре 2018 года Хабиб удушающим приемом победил Конора в четвертом раунде и сохранил за собой пояс UFC в легком весе.



Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор (Пародия by Тилэкс)

Бой завершился скандалом, когда Нурмагомедов выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с командой Макгрегора. Россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев. 7 сентября он проведет бой с временным чемпионом UFC Дастином Порье.

"Что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Все знают, что там произошло. Мы полностью сокрушили команду Макгрегора. Я больше не хочу драться в Вегасе. Зачем мне нужен реванш с Конорм? Только если он вернется и заслужит этого, но точно не сейчас", - заявил Хабиб в интервью ВТ Sport.

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