Клубы РПЛ на общем собрании обсудили реформы еврокубков, предлагаемые УЕФА с 2024 года. Все представители единогласно выступили против изменений, которые могут навредить российскому футболу.
УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) предлагает с 2024 года ввести в Лиге чемпионов несколько дивизионов и сделать в основном турнире 4 группы по 8 команд. При этом первые 6 команд из каждой группы будут попадать в турнир на следующий сезон, а еще 2 подниматься из низшего дивизиона.
Тем самым УЕФА может создать подобие европейской суперлиги, где место будет только топ-клубам, а другим командам сложно будет пробиться в Лигу чемпионов.
В РПЛ подчеркнули, что создание подобного турнира может негативно сказаться на европейском календаре, а также национальных чемпионатах, которые должны быть приоритетными перед еврокубками.
"Клубы РПЛ единогласно выступают против обсуждаемого проекта реформирования клубных соревнований УЕФА с 2024 года", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.
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