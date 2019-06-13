Стул из дела Кокорина и Мамаева стал оружием

Мосгорсуд изменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из-за стула, которым был нанесен удар чиновнику Денису Паку. В приговоре Пресненского суда не было указано, что стул был оружием преступления.



Кокорин и Мамаев стали своими в Сизо

По итогам апелляции судьи уточнили обвинительную часть приговора. Вместо статьи 213 "Хулиганство" к футболистам применена статья 213 часть а "Хулиганство с с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

Как уже сообщала "Правда.Ру", сроки для футболистов остались теми же. Братья Кокорины получили 18 месяцев заключения, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий - по 17 месяцев.

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