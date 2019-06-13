Кокорин возмутился тем, что за убийство по неосторожности дали меньший срок, чем ему

Футболист Александр Кокорин во время заседания суда рассказал о том, как общался с человеком, которому дали срок за убийство по неосторожности. По словам форварда "Зенита", за это преступление его знакомый получил на два месяца меньше, чем он.



Суд выносит приговор Кокорину и Мамаеву / Новости от 08.05.2019 14:56

Сегодня Мосгорсуд вынес новый приговор Кокорину, Мамаеву и другим подсудимым. Сроки остались теми же - футболисты получили 18 и 17 месяцев колонии общего режима, соответственно.

"Я тут общался с человеком, который убил по неосторожности. Он получил год и четыре месяца, а я - год и шесть месяцев. За два удара. Всем спасибо, кто нас поддерживал. У меня все", - приводит Sportbox слова Кокорина.

Подсудимые 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. От их действий пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Братьям Кокориным осталось отбыть 6 месяцев наказания, Мамаеву и Портасовицкому - по 5.

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