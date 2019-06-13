УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии

УЕФА завел дело в отношении сборной Украины по футболу по итогам матча против Сербии. 7 июня украинцы разгромили сербов со счетом 5:0 в рамках отборочного турнира Евро-2020.
УЕФА открыл расследование по нескольким пунктам: использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных пролетов. Дело будет рассмотрено 18 июля. К сборной Украины могут быть применены штрафы и дисциплинарные санкции в виде закрытия трибун.
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