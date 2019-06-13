Суд вынес новый приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд завершил рассмотрение апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судьи отменили приговор Пресненского суда Москвы.
В новом приговоре сроки для подсудимых остаются такими же - по 18 месяцев Александру и Кириллу Кокориным, по 17 месяцев Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Предыдущий приговор изменен только в квалификации действий футболистов. Были исправлены некоторые ошибки суда низшей инстанции, сообщает "РИА Новости".
Подсудимые находятся в СИЗО с 10 октября 2018 года, когда были задержаны за две драки в центре Москвы. По УПК РФ один дель в СИЗО засчитывается как 1,5 дня в колонии. Тем самым подсудимые отбыли уже 366 дней. Кокориным осталось отбыть 6 месяцев, Мамаеву и Протасовицкому - 5, то есть на свободу они выйдут в ноябре-декабре.
Кроме того, футболисты имеют право просить об УДО в первый же день вступления приговора в силу.
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