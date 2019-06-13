CIES: Мбаппе - самый дорогой футболист мира, Криштиану Роналду - 20-й

Центр исследований в области футбола (CIES) опубликовал рейтинг трансферной стоимости самых дорогих игроком мира. Возглавил список форвард "ПСЖ" Кильян Мбаппе, стоимость которого оценивается в 252 млн евро.



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В первой пятерке рейтинга: Мохмед Салах ("Ливерпуль", 219,6 млн), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", 207,8), Лионель Месси ("Барселона", 167,4) и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, 159,4).

Самый дорогой футболист на данный момент Неймар в этом рейтинге только 17-й. В 2017 году "ПСЖ" заплатил за него 222 млн, а сейчас CIES оценивает его стоимость в 124,7 млн.

Один из самых популярных игроков Криштиану Роналду оценивается в 118,1 млн. В 2018 году "Ювентус" заплатил за него 100 млн "Реалу".

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