"Реал" побил собственный трансферный рекорд

"Реал" побил собственный трансферный рекорд, установленный клубов в 2009 году. Тогда команда потратила €260 млн на покупку футболистов. Клуб пополнили нападающий Криштиану Роналду, полузащитники Кака и Хаби Алносо, а также ряд других игроков.



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В этом году "Реалу" уже потратил 303 миллиона. За 100 млн был куплен Эден Азар из "Челси", за 60 - Лука Йович из "Айнтрахта", за 50 - Эдер Милитао из "Порту", за 48 - Ферлан Менди из "Лиона", за 45 - Родриго из "Сантоса".

"Реал" в прошлом сезоне занял третье место в чемпионате Испании. В лиге чемпионов команда дошла до четвертьфинала, где уступила "Аяксу".

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