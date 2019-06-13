Бывший тренер "Локомотива" Билич возглавил "Вест Бромвич"

Хорватский специалист Славен Билич стал главным тренером "Вест Бромвича". Контракт рассчитан на два года. Перед 50-летним хорватом поставлена задача выхода в премьер-лигу, сообщает пресс-служба "Вест Брома".



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Команда выступает в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола. В плей-офф за выход в премьер-лигу в прошлом сезоне "Вест Бромвич" уступил "Астон Вилле".

Билич с 2006 по 2012 год работал со сборной Хорватии. В сезоне-2012/13 возглавлял московский "Локомотив", а с 2015 по 2017 год тренировал "Вест Хэм".

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