Бывший футболист "Уфы" Зинченко согласовал новый контракт с "Манчестер Сити"

Украинский футболист Александр Зинченко согласовал новый контракт с "Манчестер Сити". Соглашение будет рассчитано на пять лет и подписано на улучшенных для игрока условиях, сообщает Sky.



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Зинченко перешел в "Манчестер Сити" из "Уфы". За клуб из Башкирии он отыграл 1,5 сезона, в которых провел 33 матча. Подписав контракт с "Сити" в 2016 году, украинец провел сезон в голландском ПСВ, но затем смог пробиться в состав "горожан".

Зинченко за команду из Манчестера отыграл 43 матча, в которых забил 1 гол. В сборной Украины провел 27 матчей и забил 2 мяча.

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