У легкоатлетки Ласицкене могут отобрать нейтральный статус за критику ВФЛА

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене может лишиться нейтрального статуса, а соответственно и права выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщил президент Всероссийской фин.едерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
По его словам, Ласицкене допустила неприемлемые для спортсмена высказывания в адрес федерации. После того, как Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не восстановила членство ВФЛА, прыгунья обрушилась с критикой на российских чиновников. Она в Instagram написала, что руководство федерации ничего не сделало для положительного решения по статусу.
По словам Шляхтина, в IAAF могут расценить сообщение Ласицкене как отказ вести борьбу за новую культуру России в вопросах допинга и лишить права выступать на турнирах. Российские спортсмены с 2015 года получают нейтральный статус через заявки, которые ВФЛА подает в IAAF.
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