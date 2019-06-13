У легкоатлетки Ласицкене могут отобрать нейтральный статус за критику ВФЛА

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене может лишиться нейтрального статуса, а соответственно и права выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщил президент Всероссийской фин.едерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.



Россиянка Мария Ласицкене выиграла \"золото\" на ЧМ по...

По его словам, Ласицкене допустила неприемлемые для спортсмена высказывания в адрес федерации. После того, как Международная федерация легкой атлетики (IAAF) не восстановила членство ВФЛА, прыгунья обрушилась с критикой на российских чиновников. Она в Instagram написала, что руководство федерации ничего не сделало для положительного решения по статусу.

По словам Шляхтина, в IAAF могут расценить сообщение Ласицкене как отказ вести борьбу за новую культуру России в вопросах допинга и лишить права выступать на турнирах. Российские спортсмены с 2015 года получают нейтральный статус через заявки, которые ВФЛА подает в IAAF.

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