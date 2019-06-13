Адвокат Кокорина попросил сменить ему меру пресечения на колонию-поселение

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, попросил сменить ему меру пресечения с колонии общего режима на колонию-поселение. По словам юриста, это поможет спортсмену пройти курс реабилитации после травмы колена.



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Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляцию подсудимых по делу Кокорина и Мамаева на решение Пренсенского суда, который приговорил футболиста "Зенита" к 18 месяцам лишения свободы. При этом из-за того, что 1 день пребывания в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии, Кокорин должен выйти на свободу в декабре.

"Отсутствие должных нагрузок приводит к атрофии мышц, а в случае Кокорина даже к инвалидности. Прошу изменить наказание на колонию-поселение. Туда Кокорину привезли бы аппаратуру для реабилитации", - заявил Ромашов во время заседания суда.

Кокорин был приговорен из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. С тех пор он находится в СИЗО.

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