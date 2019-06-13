Адвокат Кокорина попросил сменить ему меру пресечения на колонию-поселение

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, попросил сменить ему меру пресечения с колонии общего режима на колонию-поселение. По словам юриста, это поможет спортсмену пройти курс реабилитации после травмы колена.
Сегодня Мосгорсуд рассматривает апелляцию подсудимых по делу Кокорина и Мамаева на решение Пренсенского суда, который приговорил футболиста "Зенита" к 18 месяцам лишения свободы. При этом из-за того, что 1 день пребывания в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии, Кокорин должен выйти на свободу в декабре.
"Отсутствие должных нагрузок приводит к атрофии мышц, а в случае Кокорина даже к инвалидности. Прошу изменить наказание на колонию-поселение. Туда Кокорину привезли бы аппаратуру для реабилитации", - заявил Ромашов во время заседания суда.
Кокорин был приговорен из-за участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. С тех пор он находится в СИЗО.
Читайте также:
Американец выиграл $100 тыс., поставив на победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли
Футболисты "Ливерпуля" получили в подарок золотые айфоны
Мамаев не стал ничего просить у суда и назвал процесс "шоу"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.