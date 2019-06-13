Американец выиграл $100 тыс., поставив на победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли

Болельщик "Сент-Луис Блюз" Скотт Берри выиграл 100 тысяч долларов после победы команды в Кубке Стэнли. Сегодня клуб впервые завоевал трофей, победив в седьмом матче "Бостон Брюинз".
В январе Берри в Лас-Вегасе сделал ставку на "Сент-Луис" в размере 400 долларов. Тогда команда занимала последнее место в регулярном чемпионате и считалась аутсайдером сезона.
"Блюз" смогли занять второе место в своем дивизионе и обыграть в плей-офф "Виннипег", "Даллас", "Сан-Хосе" и "Бостон". Российский форвард Владимир Тарасенко набрал в Кубке Стэнли 17 (11+6) очков.
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