Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели первое официальное мероприятие перед боем, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.



Хабиб - Порье. Дуэль взглядов

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов. После мероприятия россиянин отметил, что с уважением относится к сопернику.

Для Хабиба этот бой будет первым с октября 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора со скандалом. После боя россиянин выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с командой Макгрегора.

Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев, а Порье за это время добился титула временного чемпиона UFC в легком весе.

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