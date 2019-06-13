Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели первое официальное мероприятие перед боем, который состоится 7 сентября в Абу-Даби. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов. После мероприятия россиянин отметил, что с уважением относится к сопернику.
Для Хабиба этот бой будет первым с октября 2018 года. Тогда Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора со скандалом. После боя россиянин выпрыгнул за пределы октагона и развязал драку с командой Макгрегора.
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев, а Порье за это время добился титула временного чемпиона UFC в легком весе.
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