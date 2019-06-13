"Спартак" продолжает борьбу за полузащитника сборной Украины

"Спартак" продолжает интересоваться полузащитником сборной Украины Русланом Малиновским. Красно-белые пытались договориться с футболистом ранее, но получили отказ.



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По сведениям бельгийской прессы, Малиновский не согласился продлевать контракт с "Генком". Хавбек хочет попробовать свои силы в чемпионатах Англии или Испании. Конкретные предложения у игрока есть только от "Спартака" и португальского "Спортинга".

В составе "Генка" Малиновский провел 75 матчей, в которых забил 18 мячей. Ранее его контракт принадлежал "Шахтеру", но футболист в основной команде так и не появился. Выступал в аренде за "Севастополь" и луганскую "Зарю". За сборную Украины отыграл 16 матчей.

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