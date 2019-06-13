Футболисты "Ливерпуля" получили в подарок золотые айфоны

Футболисты и тренерский штаб "Ливерпуля" получили в подарок дорогие айфоны. Стоимость одного телефона составляет 3,5 тысячи фунтов стерлингов. Смартфон разработан одной из дизайнерских фирм.
Каждый телефон сделан с 24-каратным корпусом. Айфон украшен персональным номером футболиста и трофеем Лиги чемпионов.
Такие же телефоны могут приобрести болельщики команды. Их стоимость варьируется от 2,3 до 3,5 тысяч в зависимости от комплектации.
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Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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