Мамаев не стал ничего просить у суда и назвал процесс шоу

Подсудимые по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во время заседания Мосгорсуда выступили со своими пожеланиями. Сегодня судьи рассматривают жалобу защиты и обвинения на решение Пресненского суда, который назначил обвиняемым тюремные сроки.
Первым слово взял Мамаев. Он заявил, что ничего не хочет просить у суда.
"Мы все время чего-то просим. Просить ничего не хочу. Уверен, что сегодня ничего не изменится. Это все шоу", - сказал Мамаев.
Александр Кокорин попросил у суда справедливости. Кирилл Кокорин заявил, что сегодня хочет выйти на свободу. Александр Протасовицкий заявил, что хочет увидеть справедливое правосудие.
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