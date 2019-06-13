Женская сборная России по стрельбе из лука попала на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по стрельбе из лука квалифицировалась на Олимпийские игры в Токио. Команда на чемпионате мира в Нидерландах вышла в четвертьфинал, завоевав тем самым путевку на олимпийский турнир.
Вместе с Россией в Токио выступят команды Белоруссии, Украины, Китая, Германии, Великобритании, Кореи и Тайваня.
На Олимпиаде-2016 женская команда России завоевала серебряную медаль, уступив в финале кореянкам. Выступления за сборную продолжает призер тех Игр Инна Степанова.
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