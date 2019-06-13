"Спартак" завершает трансфер нападающего "Ромы" Понсе

Нападающий "Ромы" Эсекиэль Понсе продолжит карьеру в "Спартаке". Клубы находятся в завершающей стадии переговоров. Красно-белые за переход заплатят около 8 млн евро, сообщает "Спорт-Экспресс".



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По сведениям СМИ, 22-летнему футболисту предложили 1,8 млн евро зарплаты с возможными бонусами. Сам игрок уже дал свое согласией.

Аргентинец до перехода в "Рому" выступал за "Ньэдс Олд Бойз". В основном составе римской команды не провел ни одной игры. В сезоне-2017/18 играл в аренде за испанскую "Гранаду", еще год - за французский "Лилль". В прошлом сезоне выступал в Греции за АЕК. Забив 16 мячей, стал вторым бомбардиром чемпионата.

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