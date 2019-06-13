"Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграют в первом туре чемпионата Англии

Английская премьер-лига опубликовала расписание первого тура чемпионата. Один из самых интересных турниров стартует 9 августа. Уже в первом туре болельщиков ждет матч топ-команд - "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси".
Откроют сезон "Ливерпуль" и "Норвич". Также в первом туре запланированы следующие матчи:
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити",
"Борнмут" - "Шеффилд Юнайтед",
"Бернли" - "Саутгемптон",
"Кристал Пэлас" - "Эвертон",
"Лестер" - "Вулверхэмптон",
"Уотфорд" - "Брайтон",
"Тоттенхэм" - "Астон Вилла",
"Ньюкасл Юнайтед" - "Арсенал".
Закончится турнир 17 августа. Ранее завершение чемпионата связано с тем, что 12 июня стартует Евро-2020.
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