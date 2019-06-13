Нападающий "Зенита" и сборной России поехал на рыбалку. Спортсмен разместил в своем Instagram несколько видео, на котором ловит рыбу.
Футболист сейчас находится в отпуске. 11 июня он в составе сборной России сыграл против Кипра (1:0), а за три дня до этого забил пять мячей в ворота Сан-Марино (9:0).
В прошедшем сезоне Дзюба отыграл 37 матчей в составе "Зенита", в которых забил 13 мячей. Он впервые стал чемпионом России.
Ранее Дзюба говорил, что поедет на рыбалку вне зависимости от того, как будет обстоять дело с его возможным переездом в чемпионат Англии. Делами россиянина занимается один из лучших агентов мира Жорже Мендеш. По сведениям СМИ, у Дзюбы есть предложение от "Вулверхэмптона".
Читайте также:
Сборная России минимально обыграла Кипр в отборе Евро-2020
"Сент-Луис", Тарасенко и Барбашев впервые в истории завоевали Кубок Стэнли
Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Всего в акции приняли участие около 1200 человек, уточняют в столичной полиции.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.