Дзюба, как и обещал, поехал на рыбалку

Нападающий "Зенита" и сборной России поехал на рыбалку. Спортсмен разместил в своем Instagram несколько видео, на котором ловит рыбу.



Артем Дзюба на рыбалке

Футболист сейчас находится в отпуске. 11 июня он в составе сборной России сыграл против Кипра (1:0), а за три дня до этого забил пять мячей в ворота Сан-Марино (9:0).

В прошедшем сезоне Дзюба отыграл 37 матчей в составе "Зенита", в которых забил 13 мячей. Он впервые стал чемпионом России.

Ранее Дзюба говорил, что поедет на рыбалку вне зависимости от того, как будет обстоять дело с его возможным переездом в чемпионат Англии. Делами россиянина занимается один из лучших агентов мира Жорже Мендеш. По сведениям СМИ, у Дзюбы есть предложение от "Вулверхэмптона".

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