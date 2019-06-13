"Сент-Луис" победил "Бостон" в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Встреча, проходившая на площадке "Брюинз", завершилась со счетом 4:1. Победная шайба в активе нападающего Алекса Пьетранджело.
Россиянин Владимир Тарасенко записал на свой счет в этой игре результативную передачу. Всего в этом плей-офф на его счету 11 заброшенных шайб и 6 результативных передач. В среднем за игру он проводил 18 минут 19 секунд на льду.
Другой российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев забросил 3 шайбы и сделал 3 результативные передачи в плей-офф. 23-летний форвард набирал 12 минут 27 секунд за игру.
"Сент-Луис" впервые завоевал Кубок Стэнли. "Блюз" стали 21-й командой, которая становилась обладателем трофея.
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