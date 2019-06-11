Сборная России минимально обыграла Кипр в отборе Евро-2020

Сборная России по футболу обыграла Кипр в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре на 38-й минуте забил полузащитник Алексей Ионов с передачи Федора Кудряшова.



Россия - Кипр - 1:0. Гол Алексея Ионова

Сборная России провела четвертый матч в отборочном турнире. В марте команда уступила Бельгии (1:3) и обыграла Казахстан (3:0). 8 июня россияне в Саранске разгромили сборную Сан-Марино - 9:0.

В турнирной таблице группы I первой идет Бельгия со стопроцентным результатом - 12 очков. Россия на втором месте (9 очков), Казахстан и Шотландия набрали по 6 пунктов, Кипр - 3, Сан-Марино - 0. В финальный турнир выйдут две команды.

Отборочный турнир продолжится осенью. В сентябре Россия сыграет на выезде с Шотландией и примет на своем поле Казахстан. В октябре состоится домашний матч с Шотландией и гостевой с Кипром. Завершат выступления россияне в ноябре играми против Бельгии (дома) и Сан-Марино (на выезде).

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