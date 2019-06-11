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Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр

Спорт print

Во время перерыва в матче отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Кипром на стадионе состоялась церемония бракосочетания. На газоне арены в Нижнем Новгороде поженились Наталья и Максим. Момент попал в эфир Первого канала.

Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр. 403865.jpeg

Сборная России выиграла первый тайм у Кипра со счетом 1:0. Счет в этой встрече открыл полузащитник Алексей Ионов с передачи Федора Кудряшова.

Для России это четвертая игра в отборочном турнире. Команда в марте проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (3:0). 8 июня россияне разгромили сборную Сан-Марино (9:0).

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