Во время перерыва в матче отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Кипром на стадионе состоялась церемония бракосочетания. На газоне арены в Нижнем Новгороде поженились Наталья и Максим. Момент попал в эфир Первого канала.
Сборная России выиграла первый тайм у Кипра со счетом 1:0. Счет в этой встрече открыл полузащитник Алексей Ионов с передачи Федора Кудряшова.
Для России это четвертая игра в отборочном турнире. Команда в марте проиграла Бельгии (1:3) и победила Казахстан (3:0). 8 июня россияне разгромили сборную Сан-Марино (9:0).
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