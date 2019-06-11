Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Ионов открыл счет в матче Россия - Кипр

Спорт print

Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов забил гол в матче отборочного турнира Евро-2020 Россия - Кипр. Хавбек открыл счет на 38-й минуте игры. Роман Зобнин с правого фланга забросил мяч в штрафную, Федор Кудряшов сделал передачу на Ионова, а тот пробил в угол.


Гол сборной России. Алексей Ионов

Сборная России проводит четвертый матч в отборочном турнире. Ранее команда проиграла Бельгии (1:3), но победила Казахстан (3:0) и Сан-Марино (9:0).

Читайте также:

Колосков: УЕФА в крымском вопросе не будет спрашивать Украину

Россия - Кипр: история трех футбольных провалов

15 футбольных клубов Италии проголосовали против реформы Лиги чемпионов

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы футбол алексей ионов сборная россии по футболу
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Ваша первая орхидея: от простого к сложному
Новости спорта
Польза физических нагрузок для детей
Репродуктология
Питание во время родов
Новости Все >
Сборная России минимально обыграла Кипр в отборе Евро-2020
Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр
Ионов открыл счет в матче Россия - Кипр
Антропологи из США: причиной исчезновения майя могли стать междоусобицы
Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Армия Латвии предупредила граждан о передвижениях военной техники НАТО
Колосков: УЕФА в крымском вопросе не будет спрашивать Украину
Глава МИД Швеции сравнила отношения Стокгольма и Москвы с танго
Иркутский губернатор рассказал о травме спины, которую получил, катаясь на мотоцикле
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Кошелек
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Прибалтика
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер
Комментарии
Джулиан Ассанж: от начала до ареста
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Отток капитала из РФ за первые месяцы 2019 года вырос почти вдвое и составил $35 млрд
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Как в России вернуть власть народа
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Как в России вернуть власть народа
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам
"Патриарх" Филарет рвет отношения с ПЦУ и Вселенским патриархатом
Исраэль Шамир: "В Израиле остается система апартеида"
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Антропологи из США: причиной исчезновения майя могли стать междоусобицы
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ