Полузащитник "Ростова" Алексей Ионов забил гол в матче отборочного турнира Евро-2020 Россия - Кипр. Хавбек открыл счет на 38-й минуте игры. Роман Зобнин с правого фланга забросил мяч в штрафную, Федор Кудряшов сделал передачу на Ионова, а тот пробил в угол.
Сборная России проводит четвертый матч в отборочном турнире. Ранее команда проиграла Бельгии (1:3), но победила Казахстан (3:0) и Сан-Марино (9:0).
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