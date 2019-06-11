Колосков: УЕФА в крымском вопросе не будет спрашивать Украину

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью для "Правды.Ру" отметил, что процесс возможного вхождения крымских футбольных клубов в УЕФА очень сложный. Ранее глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявил, что существует высокая вероятность того, что команды с полуострова будут допущены в Лигу Европы.



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"Конечно, всем нам очень хочется, чтобы как-то федерация футбола Крыма была адаптирована. Но дело все в том, что существует регламент УЕФА по допуску команд для участия в европейских соревнованиях. Этот регламент предусматривает участие клубных команд, признанных федерациями футбола, входящих в состав УЕФА. Крым таковым не является. Поэтому, допустим, если исполком УЕФА примет решение какой-то временный статус предоставить КФС как временного члена, то это вполне вероятно. Но до тех пор, пока этого не будет, никаких клубов, допущенных к соревнованиям, не будет", - заявил Колосков.

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По словам бывшего президента РФС, УЕФА в крымском вопросе руководствуется своими принципами. В случае допуска не будут учтены позиции Украины или России.

"Дело в том, что УЕФА уже определил как бы свой статус над Крымом напрямую. Поэтому он не спрашивает об этом ни Украину, ни Россию, никого. УЕФА нацелен на то, чтобы развивать футбол на любой территории Европы. Поэтому второй шаг - это временное признание или предоставление каких-то привилегий с точки зрения участия в соревнованиях. Если УЕФА решит, то это вполне вероятно. Но это очень сложный процесс. Конечно, Украина будет против. Но, тем не менее, последнее слово за УЕФА", - заявил Колосков.

Заседание по крымскому вопросу может состояться в августе. По словам Ветохи, это может произойти в Москве или Стамбуле.