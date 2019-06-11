Загитова, Медведева и Туктамышева попали в число кандидатов в сборную России

Министерство спорта России определило круг кандидатов в сборную России по фигурному катанию. Документ подписан замминистра Сергеем Косиловым.



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В состав женской команды могут попасть: Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Софья Самодурова, Анна Щербакова и Александра Трусова. В сборную не попали призеры чемпионатов мира Анна Погорилая и Елена Радионова. Обе фигуристки пропустили прошлый сезон из-за травм.

Загитова является действующей Олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира. Медведева дважды подряд выигрывала чемпионаты мира и Европы до Олимпиады в Пхенчхане, где стала второй. Туктамышева выиграла ЧМ в 2015 году и провела успешный прошлый сезон.

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