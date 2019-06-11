УЕФА может допустить крымские футбольные клубы в Лигу Европы

Президент Крымского футбольного союз (КФС) Юрий Ветоха сообщил, что существует высокая вероятность того, что УЕФА допустит клубы полуострова к участию в Лиге Европы. КФС был создан в 2015 году под эгидой УЕФА для популяризации футбола в этом регионе.
После присоединения Крыма к России футбольные клубы полуострова были приняты в состав РФС и провели несколько туров в ПФЛ, а также выступали в первых раундах Кубка России. Позже было принято решение исключить команды из соревнований из-за угрозы санкций со стороны УЕФА.
По словам Ветохи, переговоры по вопросу допуска Крыма к Лиге Европы идут, но все зависит только от УЕФА. Сроков принятия решения функционер назвать не смог, заявив, что "вероятность очень великая". Также глава КФС отметил, что представители УЕФА не могут посетить полуостров из-за боязни санкций со стороны своих стран, сообщает "РИА Новости".
Для допуска должны состояться переговоры между УЕФА и КФС. Встреча может состояться в Москве или Стамбуле. Если решение будет принято, то крымские клубы будут участвовать в Лиге Европы вне квоты России.
В чемпионате Крыма по футболу (премьер-лиге) выступают восемь команд. В следующем сезоне участие в турнире примут "Севастополь", "ТСК-Таврия" (Симферополь), "Крымтеплица" (Молодежное), "Океан" (Керчь), "Евпатория", "Кызылташ" (Бахчисарай), "Инкомспорт" (Ялта) и "Фаворит ВД-Кафа" (Феодосия).
Дважды чемпионом Крыма становился "Севастополь", по одному разу - "ТСК-Таврия" и "Евпатория".
Отметим, УЕФА имеет опыт включения в состав организации футбольные ассоциации из спорных территорий. В еврокубках выступают клубы из Косова и Гибралтара, который не признает Испания.
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