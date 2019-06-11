IBU принял важные для российских биатлонистов решения

Международный союз биатлонистов (IBU) принял ряд важных решений на конгрессе организации. С 18 по 20 октября в Мюнхене состоится внеочередное заседание организации, на котором будет рассмотрен вопрос о статусе Союза биатлонистов России (СБР). В 2017 году российский союз был ограничен в правах из-за допингового скандала.



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Кроме того IBU изменил формат проведения Кубка мира. С сезона-2020/21 в программе соревнований появится дополнительный этап-открытие. Первые два года этап состоится в финском Контиолахти и продлится три дня.

IBU увеличил число участников, которые получат призовые. Теперь вознаграждаться будут первые 20 биатлонистов по итогам гонок, а не 15. Фонд Кубка мира увеличится на 10% или 400 тысяч евро.

Также были названы города, в которых пройдут ближайшие чемпионаты мира. С 10 по 21 февраля 2021 года турнир пройдет в словенской Поклюке, с 8 по 19 февраля 2023 года - в немецком Оберхофе. В 2022 году ЧМ не проводится из-за Олимпиады.

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