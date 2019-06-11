"Локомотив" подписал контракт с футболистом "Уфы" Живоглядовым

"Локомотив" подписал контракт с футболистом "Уфы" Дмитрием Живоглядовым. Соглашение между сторонами рассчитано на четыре года. Защитник будет выступать под вторым номером, сообщает пресс-служба команды.



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Живоглядов занимался в школе "Локомотива", а в 2009 году перебрался в "Динамо", где выступал до 2016 года. Затем провел два сезона в "Уфе". На счету 25-летнего футболиста 75 матчей и 2 гола во взрослой карьере.

"Помню, как в детстве ходил на матчи "Локомотива" в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в "Локомотиве" и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов", - заявил Живоглядов.

"Локомотив" в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Команда заняла второе место в чемпионате и попала в групповой этап турнира.

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