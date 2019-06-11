15 футбольных клубов Италии проголосовали против реформы Лиги чемпионов

Футбольные клубы итальянской Серии А, высшего дивизиона чемпионата, провели собрание, на котором одобрили резолюцию против реформы Лиги чемпионов. За принятие решение проголосовали 15 из 20-ти команд, сообщает Football Italia.
Против резолюции, то есть за реформу, проголосовал только "Ювентус". Еще четыре клуба воздержались. Это "Интер", "Милан", "Фиорентина" и "Рома".
Ранее сообщалось, что УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ЕСА) подготовили проект реформы еврокубковых турниров, согласно которому с сезона 2024/25 в Лиге чемпионов может быть внедрена система с двумя дивизионами и обменом клубами между ними.
Кроме того, высший дивизион будет поделен на 4 группы по 8 команд. Шесть первых из каждой группы сохранят место в турнире на следующий сезон.
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