Россия - Кипр: история трех футбольных провалов

Сборная России во вторник встретится с командой Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020 в Нижнем Новгороде. Хозяева считаются явными фаворитами этой игры, но в истории встреч сборных и клубов двух стран были неприятные для россиян моменты.



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Первая и единственная до сегодня игра против сборной Кипра на территории России состоялась в сентябре 1996 года. Тогда россияне не имели проблем с киприотами и обыграли их со счетом 4:0. Но в ответной встрече на Кипре команды неожиданно разошлись миром - 1:1.

Возможно, именно тех двух очков России не хватило для того, чтобы выйти на чемпионат мира-98. Сборная заняла второе в отборочной группе вслед за Болгарией Христо Стоичкова, отстав на одно очко. В плей-офф россияне уступили Италии (0:1, 0:0).

На клубном уровне команды из России и Кипра встречались шесть раз. Все противостояния пришлись на отборочные раунды еврокубков. Четырежды российские клубы успешно прошли соперников. "Сибирь" обыграла "Аполлон", ЦСКА победил "Анортосис", "Зенит" был сильнее АЕЛ, а "Динамо" прошло "Омонию".

В сезоне-2014/15 киприоты остановили "Локомотив" в 4-м раунде квалификации Лиги Европы. Первый матч против "Аполлона" на Кипре завершился вничью - 1:1, ответная игра в Москве завершилась полным провалом - железнодорожники уступили со счетом 1:4.

Самое свежее воспоминание - вылет "Спартака" из 3-го раунда квалификации Лиги Европы от клуба АЕК из Ларнаки. В 2016 году на Кипре команды сыграли вничью 1:1. В Москве игра завершилась поражением красно-белых со счетом 0:1, что стало одной из причин отставки Дмитрия Аленичева с поста главного тренера.

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