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Источник Правда.Ру

"Спартак" может подписать контракт с сыном Георге Хаджи

Спорт print

"Спартак" интересуется нападающим румынского "Виторула" Янисом Хаджи. Стоимость футболиста оценивается в 8,5 млн евро, сообщает Digi Sport. Параллельно за игроком следят лондонский "Арсенал" и "Севилья".


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20-летний Янис Хаджи - сын легендарного румынского футболиста Георге Хаджи. Он прошел футбольную академию "Виторула", которая названа в честь его отца. В 2016 году Янис уехал в "Фиорентину", но провел за основную команду итальянского клуба всего 2 матча. 

В 2018 году Хаджи вернулся в "Виторул", где за 41 матч забил 15 мячей. В ноябре прошлого года дебютировал в составе сборной Румынии и уже провел за команду 5 матчей.

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