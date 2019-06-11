Сборная России выбрала форму на матч с Кипром

Сборная России выбрала форму на домашний матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра. Полевые игроки выйдут на стадион в Нижнем Новгороде в красном комплекте, как и в игре против Сан-Марино. Вратарь команды будет играть в желтой форме.
Российские футболисты 8 июня обыграли Сан-Марино со счетом 9:0, нападающий Артем Дзюба забил пять мячей. Команда в трех играх набрала шесть очков. В марте россияне уступили Бельгии (1:3) и обыграли Казахстан (3:0).
Встреча между Россией и Кипром состоится во вторник и начнется в 21.45 по московскому времени.
Фото: twitter.com
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