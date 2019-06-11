УЕФА провел жеребьевку предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20. Турнир стартует 25 июня матчами команд из самых слабых по рейтингу европйских чемпионатов.
В полуфиналах предварительного раунда встретятся:
"Фероникели" (Косово) - "Линкольн" (Гибралтар),
"Тре Пенне" (Сан-Марино) - "Санта-Колома" (Андорра).
Финал состоится 28 июня. Все матчи пройдут на стадионе в Приштине, столице Косова. Команда, ставшая лучшей в этом квартете, выйдет в 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов.
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