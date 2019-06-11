"Химки" проводят расследование после кражи вещей баскетболистов из раздевалки

Баскетбольный клуб "Химки" проводит расследование инцидента, случившегося во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Пока баскетболисты находились на площадке, неизвестный проник в раздевалку команды и украл личные вещи игроков.



Химки ограблены неизвестным

"Химки" отстранили от работы службу безопасности и директора департамента, сообщает пресс-служба клуба. Видеоматериалы по этому эпизоду направлены клубом в полицию.

Подмосковная команда проиграла ЦСКА в третьем матче и уступила в финальной серии. Армейцы выиграли девятый трофей Единой лиги ВТБ.

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