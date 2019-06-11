Фаната, выбежавшего на поле в Саранске, арестовали на 15 суток

Болельщик, выбежавший на поле стадиона в Саранске во время матча Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток. Кроме того, ему запрещено посещать спортивные мероприятия на 2 года. Решение вынес Октябрьский районный суд Саранска, сообщает "РИА Новости".



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Фанат из Пензы 8 июня выбежал на поле во втором тайме. Болельщик несколько раз упал на газон и был задержан стюардами. После этого мужчину доставили в участок.

Сборная России обыграла Сан-Марино со счетом 9:0. Во вторник команда сыграет против Кипра в Нижнем Новгороде.

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