Фаната, выбежавшего на поле в Саранске, арестовали на 15 суток

Болельщик, выбежавший на поле стадиона в Саранске во время матча Россия - Сан-Марино, арестован на 15 суток. Кроме того, ему запрещено посещать спортивные мероприятия на 2 года. Решение вынес Октябрьский районный суд Саранска, сообщает "РИА Новости".
Фанат из Пензы 8 июня выбежал на поле во втором тайме. Болельщик несколько раз упал на газон и был задержан стюардами. После этого мужчину доставили в участок.
Сборная России обыграла Сан-Марино со счетом 9:0. Во вторник команда сыграет против Кипра в Нижнем Новгороде.
Читайте также:
Бывший футболист "Зенита" Риксен не собирается делать эвтаназию
Футболист Хави: Аршавин действительно мог перейти в "Барселону"
Тренер "Шахтера" Фонсека возглавил "Рому"
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.