Бывший футболист "Зенита" Риксен не собирается делать эвтаназию

Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен выступил с новым обращением, в котором объяснил предыдущие слова о своем "последнем дне". Ранее игрок, болеющий боковым амиотрофическим склерозом, позвал всех на прощальную вечеринку 28 июня.
На призыв Риксена откликнулись многие его друзья, а также известные в Великобритании личности. Вход на мероприятие будет стоить 70 фунтов стерлингов. Полученные деньги пойдут в фонд борьбы со склерозом.
СМИ восприняли сообщение Риксена так, что футболист собирается сделать пассивную эвтаназию, то есть полностью отказаться от поддерживающей его жизнь терапии. Подобная процедура разрешена в Великобритании, где спортсмен находится сейчас.
Риксен передал через своего друга Винсента де Врея пояснение. По его словам, журналисты неправильно поняли его. 28 июня станет последним днем его публичных выступлений. После этого Риксен не откажется от лечения и продолжит борьбу с неизлечимой болезнью.
"Я не собираюсь сделать это последним днем своей жизни. Буду продолжать бороться, просто делать это без света камер", - приводит де Врей слова Риксена.
Читайте также:
Украинский борец Беленюк идет в депутаты, но готовится к Олимпиаде-2020 в Токио
Бывший футболист "Зенита" отказался бороться с неизлечимой болезнью
"Зенит" призвал неизлечимо больного футболиста Риксена не сдаваться
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.