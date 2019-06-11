Бывший футболист "Зенита" Риксен не собирается делать эвтаназию

Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен выступил с новым обращением, в котором объяснил предыдущие слова о своем "последнем дне". Ранее игрок, болеющий боковым амиотрофическим склерозом, позвал всех на прощальную вечеринку 28 июня.



Смертельно больной бывший игрок «Зенита» Риксен собирается проститься с друзьями / Новости от 10.06.2019 12:15

На призыв Риксена откликнулись многие его друзья, а также известные в Великобритании личности. Вход на мероприятие будет стоить 70 фунтов стерлингов. Полученные деньги пойдут в фонд борьбы со склерозом.

СМИ восприняли сообщение Риксена так, что футболист собирается сделать пассивную эвтаназию, то есть полностью отказаться от поддерживающей его жизнь терапии. Подобная процедура разрешена в Великобритании, где спортсмен находится сейчас.

Риксен передал через своего друга Винсента де Врея пояснение. По его словам, журналисты неправильно поняли его. 28 июня станет последним днем его публичных выступлений. После этого Риксен не откажется от лечения и продолжит борьбу с неизлечимой болезнью.

"Я не собираюсь сделать это последним днем своей жизни. Буду продолжать бороться, просто делать это без света камер", - приводит де Врей слова Риксена.

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